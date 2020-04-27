Kaçakçılara milyarlık hamle

Ticaret Bakanlığı’nın gümrük kapılarında ve sınırlardan yapılan tütün ve alkol kaçakçılığı bilançosu ürküten tabloyu gözler önüne serdi. Buna göre, gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonlarda 2010-2020 arası dönemde piyasa değeri 77 milyon lirayı bulan 1 milyon 512 bin litre kaçak alkollü içki yakalandı. Aynı dönemde piyasa değeri 10.5 milyon olan 1 milyon 34 bin adet puro, 877 milyon liralık 96 milyon paket sigara, 51 milyon liralık 873 bin kilo tütün, 62 milyon liraya denk gelen 747 milyon adet makaron-sigara filtresi, 11 milyon lira değerinde 208 milyon adet sigara kağıdı, 14 milyon lira değerinde 158 bin litre sıvı nikotin, 334 bin lira değerinde 15 milyon adet sigara bandrolü, 48 milyon lira değerinde 486 bin adet elektronik sigara yakalandı.



PİYASA DEĞERİ 1.1 MİLYAR



Dikkat çeken rakamlara göre 2010 yılından geçtiğimiz mart ayı sonuna kadar geçen 10 yıllık sürede toplam 1 milyar adet kaçak sigara ve ürünleri yakalanırken, kaçakçılığın piyasa değeri 1.1 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’ye kaçak yolla tütün ve alkol mamülleri sokan kişiler 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında savcılıklara sevk edildi. Yakalanan kaçak alkol ve tütün ürünlerine de imha edilmek üzere el konuldu. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu tütün mamulleri, etil alkol ve alkollü içkileri kaçak yolla ülkeye sokanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasını öngörüyor.