Kaçakçılar makarona ‘sardı’

Sigaradaki yüksek vergiler, fiyatların da pahalı seyretmesine neden oluyor. Durum böyle olunca, piyasada milyonlarca karton kaçak sigara alıcı bulabiliyor. Türkiye’nin bir çok noktasında el altında sigara filtresi olarak da bilinen makaronun satışı yapılıyor. Anılan ürünlere olan ilginin gerisinde ise, normal sigara ile olan fiyat farklılığı yatıyor... Büfede, markasına göre 150 veya 180 liraya alınan 10 paketlik karton sigara, makaron ürün olarak 40-50 liraya alınabiliyor. Satışı el altında yapılan makaronu iç piyasaya ise kaçakçılar sürüyor. Çeşitli illerde görevli gümrük muhafaza memurları, son dönemlerde makaron kaçakçılığının sıklaştığına işaret etti. Memurlar, gelen malları kimi zaman yakaladıklarını ancak çoğu zaman iç piyasada dağıtılmasına engel olamadıklarını kaydetti.

ADIM ADIM TAKİP

Hakkında yakalama işlemi yapılan ve malın sahipleri dahil 7 kişi hakkında açılan dava dosyasına giren kaçakçılık işlemi ise film senaryolarını aratmayacak türden. İran’ın Bezirgan şehrinden yola çıkan TIR, Van Gürbülak’taki gümrük kapısından geçen yıl 21 Mart’ta giriş yaptı. Beyannameye göre TIR’da kağıt ürünleri bulunuyordu. Ancak gerçekte, TIR’da kartonlar halinde makaron bulunuyordu. Görevliler, şüpheli buldukları TIR’ı adım adım takip etti. TIR’ın gittiği her yerde takip sürdü.

MAKARON YERİNE KÂĞIT

TIR, İstanbul’a doğru yola çıktığında malın sahibi Abdullah C., şoför ile temasa geçti. Yapılan görüşme sonrası makaron dolu TIR Düzce Kaynaşlı’da mola verdi. Abdullah C.’nin yönlendirmesi ile TIR’ın yanına 3 ayrı kamyon ve kamyonet yanaştı. TIR’da bulunan makaronlar bu araçlara yüklendi. Bu araçlarda bulunan kağıt ürünler ise TIR’a yüklenerek, İstanbul’a yol alması sağlandı. Abdullah C.’nin yönlendirmesi ile makaron yüklenen araçlar İstanbul Tuzla ve Bağcılar’daki depolara boşaltıldı.

‘FİRMAYI RİSKLİ BULDUM’

Yapılan işlemleri takip eden ekipler, malların depolara boşaltılması esnasında operasyon yaptı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği’nden alınan karar gereği, kaçak eşyanın boşaltıldığı yerlerde arama yapıldı. Savcılık, aralarında kaçak malın sahipleri Abdullah C., (72) oğlu Serkan C. (44) ile gümrükleme firmasının müdürü Tevfik K. (52) hakkında, kaçakçılık suçundan 5 yıla kadar hapis istemi ile dava açtı. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunmalarını yapan Abdullah C. ile oğlu Serkan C., “Nasıl böyle bir şeyle suçlandığımızı dahi bilmiyoruz” dedi. Gümrükleme firması yetkilisi Tevfik K. ise ifadesinde “Ben ilk sefer çalıştığım bütün firmalardan gelen eşyaların içeriğine ilişkin taahhütname alırım. Ben firmayı riskli gördüm. Bu firmadan da taahhütname istedim. Şüphelendiğim için de taahhütname istedim” diye konuştu.