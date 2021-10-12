Kaçak makarona 13 tutuklama

Haberin Devamı

Sigaradaki yüksek vergiler fiyatların da pahalı olmasına sebep oluyor. Bu durum, piyasada el altında milyonlarca karton kaçak sigaranın satışına zemin hazırlıyor. Hemen her yerde, el altında, sigara filtresi olarak da bilinen makaron satışı yapılıyor. Bu ürüne olan ilginin gerisinde ise, normal sigara ile olan büyük fiyat farkı yatıyor. Büfede, markasına göre 180-190 liraya alınan 10 paketlik karton sigara, makaron ürün olarak 50-60 liraya satılıyor.

JANDARMA TAKİP ETTİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, 11 ay kadar süren teknik ve fiziki takip sonrası geçen hafta bir çok kişiye yönelik operasyon yaptı. Savcılık talimatı ile göz altına alınan 18 kişi arasında, İzmir Aliağa ile Tekirdağ Çerkezköy’de makaron fabrikası sahipleri de yer aldı. Hürriyet’in ulaştığı hakimlik sorgu tutanağına göre, Aliağa’da 50 milyon liralık yatırımla kurulan Gencosman Makaron fabrikasının ortakları Tanyol G., Şehmus K. Hacı K., Abdurrahman T. ve İsmail A. ile Çerkezköy’de kurulu Artek Makaron fabrikasının sahibi Zekeriye Y. gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Haberin Devamı

MAKARONCU DEĞİL TÜTÜNCÜYÜZ

Zekeriye Y.’nin ‘örgüt lideri’ olarak suçlandığı soruşturmada, şüphelilere yönelik suçlama bandrolsüz makaron satışı yapmak. Şüpheliler, ‘kaçakçılık’ suçu yanı sıra ‘suç işlemek amacı ile örgüt kurmakla’ da suçlanıyor. Gerek şüpheliler, gerek avukatları ise yaptıkları savunmalarda, kendilerine yönelik suçlamanın dayanaksız olduğunu öne sürdü.

Makaron fabrikası sahipleri, sattıkları ürünlerin banrollü olduğunu iddia etti. Tanyol G. ifadesinde, “Eğer bandrolsüz ürün satsaydım 15 milyon TL ÖTV borcumun olmaması gerekirdi” dedi. Şüpheli avukatları ise, müvekkillerine yöneltilen ‘suç örgütü’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını “Bu insanların çoğu birbirini tanımıyor. Dahası rakip firma sahipleri bunlar. Aralarında bırakın hiyerarşiyi, husumet bulunuyor” dedi. Bazı şüpheliler ise verdikleri ifadelerde “Makaroncu değil tütüncüyüz biz” diye konuştu.

13’Ü TUTUKLANDI

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanması istenen 18 kişiden 13’ü için tutuklama kararı verdi. Zekeriya Y., Ahmet Mesut Y., Abdurrahman T., Ahmet A., Fırat P., Gökhan A., Hacı K., Şehmus K., İsmail A., İsmail T., Öner B., Selahattin G., Tanyol G. tutuklandı. Hakimlik, tutuklanma talebi ile sevk edilen Ç. E., D. T., E. S., M. A. ile T. B.’yi ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Haberin Devamı

OTEL SAHİBİ DE TUTUKLANDI

Tutuklanan isimlerden Hacı K.’nin avukatı Ali Yüksel “Müvekkilin İstanbul Fatih’te 3 oteli; 100’ü aşkın çalışanı var. Makaron firmasını kurmaya herhangi bir maddi ihtiyacı yok” dedi. Selahattin G.’nin avukatı Mehdi Şahin Tekin ise, müvekkilinin Çinli bir cep telefonu markasının Türkiye distribütörü olduğunu belirterek, gelirinin oldukça yüksek olduğunu kaydetti.