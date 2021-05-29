Kablolardan kurtulun

Kablosuz kulaklıklar temelde iki farklı kategoriye ayrılıyor. Bunlardan ilkinde kulaklıklar, akıllı cihazlara Bluetooth aracılığıyla kablosuz olarak bağlansa da kulaklığın sağ ve sol çiftleri arasında kablolu bağlantı yer alıyor. İkinci kategoride ise son günlerde popülerliği her geçen gün artan tamamen kablosuz kulaklık (TWS - True Wireless Stereo) modelleri yer alıyor. Kablosuz kulaklık satın almadan önce ilk yapmanız gereken her zaman olduğu gibi ihtiyaçlarınızı belirlemek. Ardından kullanım amacınıza göre; ses kalitesi, pil ömrü, kablosuz şarj, gürültü engelleme, fiyat, tasarım ve konfor gibi değişkenleri değerlendirmelisiniz. Bu hafta sizlerle birlikte farklı ihtiyaçlara uygun kablosuz kulaklık modellerine ve sundukları teknolojilere yakından bakıyoruz.

FARK YARATAN TEKNOLOJİLER

KULAK içi modeli AirPods ile büyük beğeni toplayan Apple, kullanıcılarından gelen taleplere sessiz kalmadı ve kulak üstü modeli AirPods Max’i satışa sundu. AirPods Max; yüksek ses kalitesi, benzerlerinden ayrılan tasarımı, aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses teknolojileriyle öne çıkıyor. Uzamsal ses çok boyutlu bir müzik deneyimi vadediyor. Çok boyutlu müzik deneyimi, şarkıların her yönden ve yukarından da duyulabilmesine olanak veriyor. Paslanmaz çelik gövdeye sahip AirPod Max’in 5 farklı renk seçeneği bulunuyor. Aktif gürültü engelleme veya şeffaf mod açıkken tek şarjla 20 saate kadar dinleme süresi sunan kulaklığın en büyük dezavantajı ise yüksek fiyatı. 5.699 TL



GÜRÜLTÜYE ELVEDA

KABLOSUZ kulaklık seçerken, aktif gürültü engelleme teknolojisi olmazsa olmazlarınız arasında yer alıyorsa, Sony WH-1000XM4 modelini mutlaka alternatifleriniz arasına eklemelisiniz. Sony imzası taşıyan HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1 ile fark yaratan kulak üstü model, sektörün en iyileri arasında yer alıyor. Uçak yolculuklarına özel olarak tasarlanan “Atmosfer Basıncı Optimizasyonu” özelliği, aktif gürültü engelleme performansını bir üst seviyeye taşıyor. Yüksek Çözünürlüklü Ses teknolojisiyle öne çıkan kulaklık, biriyle konuşmaya başladığınız anda otomatik olarak müziği durdurabiliyor ve konuşma bittiğinde otomatik olarak müziği kaldığı yerden çalmaya başlıyor. 30 saate kadar pil ömrü sunun kablosuz kulaklık, sadece 10 dakikalık şarjla 5 saate kadar kullanılabiliyor. 2.999 TL



SPORCULARA ÖZEL

KABLOSUZ kulaklıklarla ilgili yaşanan en büyük sorunlardan biri spor yaparken kulaktan düşmeleri. Beats Powerbeats, bu sorunu ortadan kaldıran bir tasarıma sahip. Tasarımla ilgili söyleyeceğimiz tek eksik kulaklık çiftleri arasında yer alan kablolu bağlantı. Apple H1 kulaklık çipinden güç alan Powerbeats yüksek ses kalitesiyle bir adım öne çıkıyor. IPX4 derecesinde tere ve suya karşı dayanıklılık sağlayan kulaklık, yoğun tempolu sporlar için de ideal. 15 saate kadar pil ömrü sunan Powerbeats, “Hey Siri” komutuyla kontrol sağlarken; iPhone’larla tam uyumlu olarak çalışıyor ve Apple Watch, iPad veya Mac’e otomatik olarak bağlanıyor. Tamamen kablosuz bir model arıyorsanız daha yüksek fiyata sahip Powerbeats Pro modeline de bakabilirsiniz. 1.399 TL







FARKLILIK ARAYANLAR İÇİN

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir güneş gözlüğü gibi gözüken Huawei X Gentle Monster Eyewear II, üzerinde yer alan yarı açık hoparlörleri sayesinde müzik dinlemenizi ve sesli çağrı yapmanızı sağlıyor. Yarı açık hoparlörler nedeniyle dinlediklerinizin düşük seviyede olsa da dışarıdan duyulabileceğini hatırlatalım. Dokunmatik bir yüzeye sahip gözlüğün kullanımı oldukça kolay. Müzik ve sesli çağrı kontrolleri için gözlük sapına dokunmanız veya parmağınızı kaydırmanız yeterli oluyor. Gözlüğü çıkardığınızda müzik otomatik olarak dururken, geri taktığınızda dinlediğiniz müzik kaldığı yerden çalmaya devam ediyor. 5 saate kadar müzik dinleyebileceğiniz gözlükler kendi özel kutusunda şarj oluyor. 4.999 TL



ERGONOMİK TASARIM

Tamamen kablosuz kulaklık modellerine bakıldığında birbirine benzer tasarıma sahip bir çok model görüyoruz. Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık modeli, ergonomik tasarımıyla alternatiflerinden ayrılıyor. Kulak yapısına uygun olarak tasarlanan Galaxy Buds Live, 3 farklı renk seçeneğine sahip. Aktif gürültü engelleme yeteneğine sahip kulaklık 12 mm AKG imzalı hoparlörlerle geliyor. 6 saate kadar müzik dinleyebileceğiniz kulaklıklar, şarj kutusuyla 21 saate kadar pil ömrü sunuyor. Galaxy Buds Live modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise uyumlu akıllı telefonlarla şarj edilebilmesi. Kulaklığı telefonunuzla şarj edebilmek için tek yapmanız gereken şarj kutusunu akıllı telefonunuzun üzerine koymak. 999 TL







BÜTÇE DOSTU



Kablosuz kulaklık modellerine bakıldığında genel olarak yüksek fiyatlar dikkat çekiyor. Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 modeli ise fiyatıyla bu algıyı kırıyor. İster tek (mono) ister çift (stereo) olarak kullanılabilen giriş seviyesi kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Kulaklığın dikkat çeken bir diğer özelliği ise sadece 4.1 gram ağırlığında olması. Tam şarjla 4 saate kadar kullanılabilen kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. 149 TL







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