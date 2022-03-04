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Kabataş ve Mecidiyeköy raylarda buluştu

#Metro#Kabataş#Mecidiyeköy
Kabataş ve Mecidiyeköy raylarda buluştu

İstanbul trafiğini rahatlatması beklenen Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının rayları Kabataş’ta düzenlenen kaynak töreniyle birleştirildi.

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Elektronik imalat aşamasına geçilecek hat 2022 yılı sonunda hizmete girecek. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattının ilk aşaması olan 18 kilometrelik Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı 28 Ekim 2020’de açılmıştı. Hattın ikinci etabı olan Mecidiyeköy –Kabataş hattında, Mecidiyeköy –Yıldız arasında kalan 2 kilometrelik Fulya ve Yıldız İstasyonlarının bu yıl sonunda yolcu taşımaya başlaması hedefleniyor. Metronun Kabataş’a ulaşması ise devam eden tarihi kazılar nedeniyle 2024 yılını bulacak.

HATLAR ENTEGRE OLACAK

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı tamamlandığında Beşiktaş’ta vapurla, Kabataş’ta Bağcılar Tramvay Hattı, Taksim – Kabataş Füniküler Hattı ve vapurla, Mecidiyeköy’de Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı’yla, Alibeyköy’de Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı’yla, Kağıthane’de Havalimanı Metro Hattı’yla, Karadeniz Mahallesi’nde Topkapı – Mescid-i Selam Tramvay Hattı’yla, Mahmutbey’de Kirazlı – Olimpiyat – Başakşehir ve Mahmutbey – Başakşehir Esenyurt Metro hatları ile entegre olacak.

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#Metro#Kabataş#Mecidiyeköy

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