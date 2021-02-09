Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökmen: Online satışlarımız 10 katına çıktı

Dünyada ve Türkiye’de temizlik teknolojilerinin öncüsü Alman devi Kärcher’ın Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, 2021 yılında profesyonel iş kolundaki marka bilinirliği ve pazardaki lider konumunlarını sağlamlaştırarak korumayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de özellikle son 5 yıldır atağa geçtiklerini söyleyen Gökhan Gökmen. “Ev&bahçe ve profesyonel alana yönelik ürünlerimizle Türkiye’de başarılı bir gelişme gösteriyoruz. Türkiye ciromuzun yüzde 75’i profesyonel ürünlerimizden, yüzde 25’i ev & bahçe ürünlerinden oluşuyor” dedi.

BUHARLI TEMİZLİK MAKİNESİ SATIŞLARINDA TARİHİ BİR ARTIŞ YAKALADI

Pandemi dönemi ile hijyen ve temizliğin farklı kavramlar olduğu bilincinin artmasıyla özellikle buharlı temizlik makineleri satışlarında ciddi artış kaydettiklerini belirten Gökmen, şu bilgileri verdi:

“Evlerde sağlık açısından en önemli konu hijyeni sağlamak. Pandemi sürecinde temizlik ve hijyenin farklı kavramlar olduğunu anlatan tüketicilerimize yönelik çalışmalarımız oldu. Kärcher buharlı temizlik makinelerine olan ilgi de virus ve bakterileri yüzde 99.99 oranında öldürüyor olması nedeniyle önemli ölçüde arttı. Şu an Türkiye’de sayıları 120 bin’in üzerindeki hanede buharlı temizlik makinelerimiz bulunuyor. Buharlı temizlik makineleri satışlarımızda bir devrim yaşandı diyebiliriz, yüzde 1000 artış kaydettik. Sadece evlerde değil hastaneler, oteller, AVM’ler, metrolar ve fabrikalarda da kullanılıyor, hijyen sağlıyor, hızlı ve ekonomik olması nedeniyle de tercih ediliyor. Genel anlamda satışlarımız ise 2020 yılında TL bazında yüzde 45 oranında arttı.”

ONLİNE SATIŞ KANALINA İLGİ BÜYÜK

Pandemi süreci ile birlikte tüketicilerin online alışverişe çabuk adapte olduğunu söyleyen Gökhan Gökmen, “Biz daha önceden online satışların ağırlık kazanacağını öngörmüştük ve özellikle online satış kanallarındaki etkinliklerimizi artırmıştık. Pandemi sürecinde ise Türkiye’de online satış ciromuz olağanüstü bir artışla 10 katına çıktı. Kärcher Türkiye’nin toplam cirosundaki online satışlarımızın ciro payı yüzde 4’e ulaşmış bulunuyor” dedi.

“ÜRÜNLERİMİZİN KARABORSADA SATILDIĞINI TESPİT ETTİK”

Pandemi sürecini sömüren bir firma olmadıklarını aktaran Gökmen. Buna rağmen hijyenin öneminin arttığı pandemi sürecinde bazı fırsatçıların buharlı temizlik makinelerini karaborsadan normal fiyatının 4 – 5 katı ile satışa çıkardıklarını gördüklerini söyledi. Gökmen hukuki süreci hemen başlattıklarını ve tüketicilerin haklarını korumak için bir avukat ordusu ile mücedele ettiklerini söyleyerek şu bilgileri Verdi:

“Buharlı temizlik makinelerimizin karaborsada, çok yüksek fiyatlarla satılarak tüketicilerin kandırıldığını öğrenince hukuki mücedelenin dışında, insanları bilgilendirmeye yönelik uyarıcı ilan çalışmaları yaptık. Tüketicilerimize ürünün gerçek fiyatını bildirerek bunun üzerindeki fiyatla satış yapanlardan kesinlikle ürünlerimizi almamaları konusunda bilgilendirdik. Bu çalışmalarımız sonucunda tüketicilerden çok olumlu tepkiler aldık. Sağladığımız bu güven bağıyla marka bilinirliğinde 1 yılda 5 - 6 yıllık yol aldığımızı söyleyebilirim.”