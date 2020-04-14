JP Morgan'ın karı sert düştü

JPMorgan Chase'ı net karı koronavirüs salgınının olası bir kredi temerrüt dalgasının etkisini azaltmak için provizyonları artırmaya zorlamasıyla birinci çeyrekte yüzde 68 düşüşle 2.87 milyar dolara geriledi.



JPMorgan'ın hisse başına net kârı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 2.65 dolardan 78 sente geriledi. Bir önceki yıl aynı dönem kar 9.18 milyar dolardı.



Refinitiv I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 1.84 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı. Özel kalemlerden dolayı bu tahminlerin JPMorgan'ın açıkladığı sonuçla karşılaştırılabilir olup olmadığı belli değil.

Salgın nedeniyle işletmeler kapandı, sadece ABD'de yaklaşık 10 milyon kişi işten çıkarıldı ve salgının nesiller boyunca görülmeyen küresel bir resesyona neden olması bekleniyor.



Reuters kayıtlarına göre bugüne kadar 1.8 milyondan fazla COVID-19 vakası ve 115,242 ölüm vakası bildirildi.