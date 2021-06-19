JP Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 6.8’e çıkardı

JP Morgan, yayımladığı bir araştırma raporunda aşılama çalışmalarıyla birlikte Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü güncellediğini belirtti.

Kredi büyümesindeki yavaşlama ve yüksek faiz oranlarına rağmen artan aşılama hızının güncellemede etkili olduğunu belirten JP Morgan ekonomistleri, Türkiye için 2021 büyüme tahmininlerini yüzde 6.1’den 6.8’e güncellediklerini ifade etti. Güncellemenin büyük oranda kuvvetli iç talebi göz önünde bulundurarak yapıldığını belirten JP Morgan, sıkı para politikası için ihtiyacın artarak devam ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini ve iletişimde de bir değişiklik olmadığını belirten banka, kendi tahminleri doğrultusunda enflasyondaki düşüşün Kasım ayı gibi gerçekleşeceğini söyledi. JP Morgan, bunun TCMB’nin faizleri yıl sonuna kadar sabit tutacağına işaret ettiğini belirtti.

TCMB’nin görece şahin tutumunun umut verici olduğunu belirten banka, Nisan ve Mayıs’ta beklentilerin altında gelen enflasyonun geçici olduğunu ve enflasyonu etkileyen temel faktörlerin sürdüğünü vurguladı. İlk faiz indiriminin 100 baz puan ile Eylül ayında gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen banka, erken bir gevşemenin halihazırda zayıf olan politika kredibilitesine zarar verebileceğini söyledi.

DÜNYA YATIRIM RAPORU PAZARTESİ AÇIKLANIYOR

BİRLEŞMİŞ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan ve tüm dünyada eşzamanlı olarak duyurulan ‘Dünya Yatırım Raporu’ bu sene ‘Sürdürülebilir Toparlanmaya Yatırım’ temasıyla yayınlanacak. Uluslararası doğrudan yatırım trendlerini analiz eden raporun Türkiye lansmanı geçen sene olduğu gibi bu sene de, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. ‘Dünya Yatırım Raporu’ Türkiye lansmanı, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bu sene YASED; raporun açıklanması ile birlikte lansman toplantısının yanı sıra, raporun çıktılarını değerlendirmek üzere ‘Küresel Yatırım Günleri’ çerçevesinde bir dizi etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Üç gün sürecek olan ‘Küresel Yatırım Günleri’ etkinliklerinin ilk buluşmasında; uluslararası doğrudan yatırımların pandemi sonrası dönemdeki dönüşümünü sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alacak olan, ülkelerin doğrudan yatırımlar konusundaki performanslarını değerlendiren ve doğrudan yatırımların geleceği ve yönü açısından öngörüler içeren Dünya Yatırım Raporu’nun çıktıları, bu raporu hazırlayan ekibin başkanı ile birlikte değerlendirilecek. YASED Başkanı Ayşem Sargın’ın UNCTAD Yatırım Araştırmaları Bölüm Başkanı Richard Bolwijn ile gerçekleştireceği etkinlikte; raporun çıktıları, yansımaları ve önemli başlıkları analiz edilecek.

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