Jeotermal rekoru

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan ‘Yenilenebilir Kapasitesi 2021 İstatistikleri’ raporundan derlenen bilgilere göre, jeotermal enerjide kurulu güç dünyada geçen yıl sonu itibarıyla 14 bin 50 megavata ulaştı. Bu dönemde, en fazla jeotermal enerji kapasitesine sahip ülke 2 bin 587 megavat kurulu güçle ABD oldu.

ABD’yi 2 bin 231 megavat kurulu güçle Endonezya, 1928 megavat güçle Filipinler ve 1613 megavat kurulu güçle Türkiye izledi. Salgının sebep olduğu belirsizliğe rağmen, en fazla kapasite artışının gerçekleştiği ülke 99 megavat ilave güçle Türkiye oldu.

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