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Jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın kiralama işi yapılacaktır
Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Camili Mahallesi sınırlarında bulunan 1 (bir) adet taksir işlemi yapılmış jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ilanda belirtilen kısmı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr'de yer alan duyuruya göre İhale, 15/02/2021 Pazartesi günü saat 14:30’da, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662/Yenişehir adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası(Eski İl Özel İdare Hizmet Binası) 1. Kat toplantı salonunda huzurunda yapılacaktır.
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