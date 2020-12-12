Japonya'dan Mozambik'e yatırım taahhüdü

Kyodo ajansının haberine göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Afrika turu kapsamında geldiği Mozambik'te mevkidaşı Veronica Natanie Macamo Dlhovo ile görüştü.



İkili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Motegi, karşılıklı ticareti artırmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek olmak için şubat ayında Mozambik'e kamu-özel ortak yatırım misyonu gönderileceğini söyledi.



Bakanlık açıklamasına göre Motegi, toplantıda gündeme getirdiği ve hukukun üstünlüğü, seyrüsefer serbestiyeti ve serbest ticareti hedefleyen "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuna yönelik ev sahibi bakanın desteğini aldı.



Ziyaret kapsamında Japonya, su altyapısı, cankurtaran filikaları dahil sahil güvenlik ekipmanları ve su tahliye makinelerini tedarikini kapsayacak toplamda 2,47 milyar yen (24 milyon dolar) bütçeli hibe taahhüdünde bulundu.



Öte yandan ülkenin doğal gaz ve kömür konusunda zengin kaynaklarına dikkati çekilen haberde, Afrika'nın başlıca lojistik üslerinden Mozambik'in kuzeybatısındaki Nacala limanının önemine vurgu yapıldı.



Bakan Motegi, temasları sonrası 4 Afrika ülkesini kapsayan turunun sonraki durağı Güney Afrika'ya gitti.