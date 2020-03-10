Japonya'dan coronavirüse mali önlem

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ekonomiye olan risklerle ilgili endişelerin artmasıyla Japonya'nın koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için bugün 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi açıklayacağını ifade etti.



Aso, bugün açıklanacak mali önlem paketinin küçük işletmeleri desteklemeye odaklanacağını söyledi.

Ancak, siyasetçilerin artan taleplerine rağmen, Aso salgının etkilerinin henüz 2009 finansal krizindeki kadar yaygın olmadığını söyleyerek ek bir mali bütçeye henüz gerek olmadığını belirtti.



Konuya ilişkin bilgi sahibi olan iki kaynağın Reuters'a yaptığı açıklmaya göre 4.1 milyar dolarlık (430.8 milyar yen) mali paketi fonlamak için hükümet bu yılın mali bütçesinden yaklaşık 270 milyar yen kullanacak.



Bu adım, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ekonomiyi desteklemek için 18-19 Mart'ta para politikası toplantısında alacağı kararı etkileyebilir.