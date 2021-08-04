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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.08.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Japonya'da tahvil faizi yüzde 0'a düştü

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Japonya'da tahvil faizi yüzde 0'a düştü

Ekonomisine yönelik sıkıntıları olan Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi 9 ay sonra yeniden yüzde 0'a geriledi.

Enflasyonu neredeyse 0'a yakın olan Japonya'da faiz de sıfırlandı. 10 yıllık tahvil faizi 9 ay aradan sonra yüzde 0'a düştü. Japonya'da koronavirüs vakalarının artması ekonomik toparlanma üzerinde endişe yaratıyor. Bundan dolayı tahvil faizi yine sert düşüş yaşadı.

PMI VERİSİ GÜÇLÜ GELDİ

Japonya'da bugün açıklanan veri hizmet sektörü PMI'ın 47,4'le 46,4 seviyesinde olan tahminleri aşmasına karşın 50 düzeyindeki büyüme eşiğinin altında kaldığını ortaya koymuştu.

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