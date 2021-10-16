Japonya'da sınırsız seyahat hakkı!

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Osaka merkezli firma, Kovid-19'un etkisini hafifletmek amacıyla yolcularına bir ay boyunca yerel uçuşlarda kullanabilecekleri sınırsız bilet hakkı sağlayacak.

Kampanya kapsamında 19 Ekim'de farklı opsiyonlara sahip ve fiyatları 19 bin 800 (170 dolar) ila 39 bin 800 yen (345 dolar) arasında değişen 150 bilet satışa sunacak.



İlk satılan 30 bilet, sadece seyahat ücretlerinin karşılandığı 19 bin 800 yenlik "mini" opsiyon ile seyahat edilecek koltukların da seçilebildiği 29 bin 800 yenlik (260 dolar) "standart" opsiyonu kapsayacak.



Geriye kalan 120 bilet ise "mini" opsiyon için 29 bin 800 yen ve "standart" opsiyon için 39 bin 800 yenden satılacak.



Bilet sahipleri kasım ayında Peach Aviation firmasının Japonya genelinde hizmet verdiği 33 farklı rotada seyahat edebilecek.



Kyodo ajansı, ülke genelinde demir yolu firmalarının sınırsız bilet hizmeti verdiğini, hava yolu sektöründe ise bu tarz kampanyaların yaygın olmadığını aktardı.