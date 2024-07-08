Japonya'da iflaslar arttı

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Kredi araştırma kuruluşu "Tokyo Shoko Research" en az 10 milyon yen (62 bin 300 dolar) borca sahip kurumsal son firmaların durumlarını inceledi.

Araştırmaya göre, Japonya genelinde 2024'ün ilk yarısında iflas eden kurumsal firma sayısı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 arttı.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ülke genelinde 4 bin 931 firma iflas etti. İflas eden firma sayısının, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı vurgulandı.

Bu sayının artışına, son dönemde Japon yeninin döviz karşısındaki değer kayıpları ile yükselen ham madde maliyetleri olumsuz etki etti.

İflas eden firmaların bıraktığı toplam mali yükümlülük, önceki yıla kıyasla yüzde 22,8 artışla 721 milyar yene (4,49 milyar dolar) yükseldi.

Hizmet sektörü 1619 firmayla en fazla iflasın yaşandığı sektör olurken, ikinci sırada ise 947 firmayla inşaat sektörü yer aldı.

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Kuruluş yetkilisi, açıklamasında "Zayıf yen kaynaklı fiyat artışlarına ayak uyduramayan firma sayısının gittikçe artmasından" endişe edildiğini bildirdi.

"Daha fazla firmanın, yükselen maliyetleri müşterilere yansıtacağını" ileri süren yetkili, 2024 yılı içinde iflas vakalarının 10 bini aşabileceğini belirtti.