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Japonya'da enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı

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#Japonya#Enflasyon#Ekonomi
Japonyada enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 07:59

Japonya'da tüketici fiyatlarındaki artış devam ediyor. TÜFE Aralık ayında BOJ'un hedefini ikiye katladı ve yüzde 4 olarak gerçekleşti.

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Küresel enflasyon sorunun etkileri Japonya'da hissedilmeye devam ediyor. ABD ve AB'de gerçekleşen enflasyon gerilemeleri sonrasında Japonya da enflasyon oranlarını açıkladı.

Japonya'da Aralık ayında enflasyon yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası'nın hedefi ise sadece yüzde 2'ydi.

1981 yılından bu yana görülen en yüksek enflasyona sahip olan Japonya'da çekirdek enflasyon da yüzde 3'e çıktı.

BOJ HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Japonya Merkez Bankası'nın yükselen enflasyona karşı olarak fiyat istikrarını sağlamak için adım atıp atmayacağı merak edilmeye başlandı.

 

 

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#Japonya#Enflasyon#Ekonomi

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