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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Japonya'da ekonomik gözlemler 2002'den beri en düşük seviyesinde

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Japonya'da ekonomik gözlemler 2002'den beri en düşük seviyesinde
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Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ekonomik duyarlılığın 2002'den beri en düşük seviyeyi gördüğü bildirildi.

Kabine ofisi, mağaza çalışanı ve taksi şoförü gibi 2 binden fazla işçiye 25-30 Nisan'da uygulanan ekonomik gözlem anketinin güncel verilerini açıkladı.
Yüzde 87 katılım gösterilen anket, mart ayında 14,2 seviyesine düşen ekonomik öngörülerin, nisan ayında 6,3 değer kaybederek yüzde 7,9'a gerilediğini ortaya çıkardı.

İşçilerin çalıştıkları piyasalara bakışını ölçen ve 50'nin yukarısını ¨iyimser¨, aşağısını ¨kötümser¨ tanımlayan ankette, ülke ekonomisi ¨giderek kötüleşen¨ olarak nitelendi. Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 42 artarak 16 bin 803'e, ölü sayısı 6 artışla 697'ye yükseldi. Vakalar Tokyo'da 4 bin 997'ye, Osaka'da 1762'ye, Kanagawa'da 1193'e, Hokkaido'da 983'e, Saitama'da 967'ye, Çiba'da 882'ye çıktı. 

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