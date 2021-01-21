Japonya'da büyüme ve enflasyon hedefi yükseldi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2021 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, enflasyon tahminini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e revize etti.



BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.



Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 7 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.



Banka, 2 trilyon yenlik şirket tahvili ve 3 trilyon yenlik şirket bonosu alımlarına da sürdüreceğini, ayrıca Eylül 2021 sonuna kadar toplamda 15 trilyon yenlik ek alım yapacağını anımsattı.



BoJ'un kararlarını açıkladığı metinde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, "Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz. Banka, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edecektir. Şimdilik banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.



EKONOMİK AKTİVİTE VE FİYATLARA İLİŞKİN GÖRÜNÜM SON DERECE BELİRSİZ



BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Metinde, Japonya ekonomisinin, Kovid-19 etkisinin kademeli olarak azalmasıyla gelişme eğilimi göstermesinin muhtemel olduğu belirtilerek, ancak salgına ilişkin tedbirlerin devam etmesi nedeniyle toparlanma hızının ılımlı kalmasının beklendiği ifade edildi.



Kovid-19 vaka sayılarındaki artıştan kaynaklanan aşağı yönlü baskının özellikle yüz yüze hizmet tüketimini etkileyen sektörlerde şimdilik güçlü kalmasının muhtemel olduğu vurgulanan metinde, şu değerlendirmelere yer verildi:



"Bundan sonrası için, küresel çapta salgının etkisi azalırken, ekonominin de yurt dışı ekonomilerin istikrarlı bir büyüme patikasına geri dönmesiyle daha da gelişmeye devam etmesi bekleniyor. Enflasyon tarafına bakıldığında, temel olarak Kovid-19 önlemleri, petrol fiyatlarındaki değişim ve 'Seyahat Et' kampanyasının etkisiyle Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki yıllık değişimin şu an için negatif olması muhtemel. Daha sonrası için ise fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskının, ekonomik iyileşmeyle birlikte kademeli olarak azalacağı ve ham petrol fiyatlarındaki düşüş gibi faktörlerin etkisinin ortadan kalkacağı öngörüsüyle olumluya dönerek ardından kademeli olarak artması bekleniyor."



Metinde, ekonomik aktivite ve fiyatlara ilişkin görünümün son derece belirsiz ve risklerin aşağı yönlü olduğuna vurgu yapılarak, tahminlerin Kovid-19 salgınının yurt içi ve yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkisinin büyüklüğüne göre değişebileceğine işaret edildi.



BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ



Banka, 2020 mali yılı için enflasyon orta noktası beklentisini yüzde eksi 0,6'dan yüzde eksi 0,5'e revize etti. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise daha önce 2020 için yüzde eksi 0,7 olarak öngörülen bu rakam, yüzde eksi 0,6 olarak belirlendi.

Banka, 2020 mali yılı için ortalama reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisini yüzde eksi 5,5'den yüzde eksi 5,6'ya revize etti. Böylece daralmanın boyutunun geçen yılın ekim ayında yapılan tahminlere göre 0,1 puan daha fazla olacağı öngörüldü.

Japonya ekonomisi için daha önce yüzde 3-3,8 aralığında duyurulan 2021 mali yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,3-4 bandına revize edildi. Böylece 2021 mali yılına ilişkin Japon ekonomisinin ortalama büyüme beklentisi yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a yükseltildi. Söz konusu beklentiler, enflasyon için yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e çıkarıldı.