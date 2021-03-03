Japonya'da bütçe onaylandı

Japonya'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) 106,61 trilyon yenlik (1 trilyon dolar) rekor seviyedeki 2021 mali yılı bütçe taslağını onayladı.



Şuugiin, büyük sosyal yardım paketleri, savunma masrafları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini kapsayan 2021 mali yılı genel bütçe taslağını kabul etti.



Bu kapsamda sosyal güvenlik hizmetlerine 35,84 trilyon yen (335 milyar dolar); savunma harcamalarına 5,34 trilyon yen (49,9 milyar dolar) ayrılacak.



Kovid-19'un etkilerine karşı önlem almayı planlayan hükümet, olası ekonomik gerileme ya da sağlık krizlerine karşı kullanmak üzere 5 trilyon yeni (46 milyar dolar) kenarda tutacak.



Bütçenin finanse edilmesi için 43,60 trilyon yen (408 milyar dolar) yeni tahvil ihraç edilmesi planlanıyor.



Kyodo ajansının haberinde, ülkenin yıllık mali bütçesinin son 9 yıldır sürekli artış gösterdiğini ve son 3 yıldır 100 trilyon yen (935 milyar dolar) seviyesini aştığını kaydetti.



Şimdiye kadarki en yüksek hacimli 2021 bütçe taslağının 1 Nisan'dan önce Danışman Meclisinden (Sangiin) onay alması bekleniyor.