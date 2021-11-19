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Japonya yeni teşvik paketi hazırlıyor

#Japonya#Koronavirüs#Teşvik
Japonya yeni teşvik paketi hazırlıyor

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele için 55,7 trilyon yen (488 milyar dolar) acil teşvik paketi uygulayacak.

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Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet, Kovid-19 ile mücadele için 55,7 trilyon yenlik rekor düzeyde teşvik paketi açıklayacak.

Paket kapsamında yıllık geliri 9,6 milyon yenden (84 bin dolar) düşük hanelerdeki 18 yaş ve altı çocuklara 100 bin yen (875 dolar) mali destek verilecek.
Salgından etkilenen ülke geneli küçük işletmelere 2,5 milyon yene (21 bin 900 dolar) kadar finansal destek sağlanacak.

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Maddi sıkıntıda yaşayan aile ve öğrencilere yönelik, paket içerisinden toplamda 2 trilyon yen (17,5 milyar dolar) dilim tahsis edilecek.

"My Number" kimlik kartına sahip bireylere, tüketim piyasasının hareketlendirilmesi amacıyla 20 bin yenlik alışveriş kuponları verilecek.

Bakım işçileri, çocuk yuvası çalışanları, hemşirelerin aylık maaşları yükseltilecek ve iç turizmi canlandırmak üzere "Seyahate Çık" kampanyası başlatılacak.
Paketin finanse edilmesi amacıyla hükümet, yıl sonuna kadar düzenlenecek olağanüstü parlamento oturumunda, ek bütçeyi onaylamayı hedefliyor.

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Ek bütçenin finanse edilmesi amacıyla hükümetin yeni tahvil ihraç edeceği bildirildi.

31 Ekim'deki olağan genel seçimler arifesindeki kampanya döneminde Başbakan Kişida Fumio, "on trilyonlarca yen" ekonomik paket uygulayacağını taahhüt etmişti.

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#Japonya#Koronavirüs#Teşvik

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