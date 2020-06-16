Japonya MB faiz değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi ve koronavirüse tepki niteliğindeki tedbirlerin boyutuna ilişkin tahminini yükseltti. Banka ayrıca, pandemiden hasar gören ekonomisini desteklemek için ihtiyaç duyulduğunda daha fazlasını yapma taahhüdünde bulundu.

Merkez Bankası tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, faiz oranları ve varlık alımlarını değiştirmedi. Banka, virüs önlemlerine yönelik hazırlanan paketin büyüklüğüne ilişkin tahminini 75 trilyon yenden 110 trilyon yene (1 trilyon dolar) yükselttiğini duyurdu.