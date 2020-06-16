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Ekonomi
Haber Giriş: 16.06.2020 - 08:52,Son Güncelleme:

Japonya MB faiz değiştirmedi

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Japonya MB faiz değiştirmedi
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Japonya Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmeyerek faizleri eksi yüzde 0.1 seviyesinde tuttu ve varlık alımını sabit bıraktı.

Japonya Merkez Bankası para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi ve koronavirüse tepki niteliğindeki tedbirlerin boyutuna ilişkin tahminini yükseltti. Banka ayrıca, pandemiden hasar gören ekonomisini desteklemek için ihtiyaç duyulduğunda daha fazlasını yapma taahhüdünde bulundu.

Merkez Bankası tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, faiz oranları ve varlık alımlarını değiştirmedi. Banka, virüs önlemlerine yönelik hazırlanan paketin büyüklüğüne ilişkin tahminini 75 trilyon yenden 110 trilyon yene (1 trilyon dolar) yükselttiğini duyurdu. 

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