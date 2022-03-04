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Japonya acil durum rezervlerini açıyor

#Petrol#Emtia#Japonya
Japonya acil durum rezervlerini açıyor

Japonya acil durum rezervlerinden 7.5 milyon varil petrolü kullanıma sunuyor.

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Japonya Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak üzere Uluslararası Enerji Ajansı üyesi ülkelerin aldığı ortak karar kapsamında acil durum rezervlerinden 7.5 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından enerji piyasalarında kriz endişesi hakim olurken, Japonya'dan petrol piyasalarının istikrara kavuşturulmasında rol oynayacak kritik bir adım geldi. Japonya Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda, ülkesinin Uluslararası Enerji Ajansı (IAEA) üyesi ülkelerin aldığı ortak karar kapsamında acil durum rezervlerinden 7.5 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını açıkladı. Sayının IEA üyeleri arasında ABD'den sonra ikinci en yüksek arz olduğunun altını çizen Hagiuda, petrol üreten ülkeleri üretimi artırmaya teşvik ederek muhtemel bir enerji krizi karşısında gerekli tedbirleri almayı sürdüreceklerini de belirtti.
Japonya'nın kullanıma sunmayı planladığı 7.5 milyon petrolün, ülkenin yaklaşık 4 günlük iç tüketimine tekabül ettiği öğrenildi.

ENERJİ KRİZİ ENDİŞESİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında yaşanabilecek muhtemel bir enerji krizi karşısında IEA üyesi 31 ülke, acil durum rezervlerinden 60 milyon varil petrolün kullanıma sunulması kararı almıştı. IEA İcra Direktörü Fatih Birol, küresel enerji güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirterek söz konusu durumun kırılgan bir dönemden geçen dünya ekonomisini riske attığını ifade etmişti.

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#Petrol#Emtia#Japonya

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