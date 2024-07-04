Japon teknoloji devi SoftBank'ın hisseleri 24 sene sonra rekor kırdı

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Japon teknoloji devi SofBank'ın hisseleri 24 yıl sonra rekor kırdı. 2000 senesinde 11 bin yen seviyesine ulaşan hisseler, bugün 11 bin 900 yen seviyesine ulaşarak 24 sene önceki tarihi zirvesini geride bıraktı.

CNBC haberine göre SoftBank’ın devasa teknoloji yatırım kolu Vision Fund, teknoloji hisselerindeki genel toparlanmanın ardından daha iyi mali sonuçlar bildirdi. Ayrıca Japon teknoloji şirketinin yapay zekaya artan ilgisi de hisselerin rekor kırmasını sağladı.

SoftBank, 1981′de, yazılım firması olarak kuruldu. 1994′te Japonya’da halka açıldı ve şirket ABD'li Yahoo'ya yatırım yaparak büyüdü. Günümüzde şirket bilgisayar teknolojilerinden yapay zekaya kadar birçok alanda