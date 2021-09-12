Japon otomotiv devinden flaş karar: Üretimi düşürecek

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor. Buna göre Toyota, yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıkladı.

Japon firmasından yapılan açıklamaya göre Toyota, çip tedariki ve salgının olumsuz etkileri nedeniyle, 2021 mali yıl kapsamında küresel araç üretim hedefini 300 bin düşürecek. Üretici firma yeni projeksiyonla bu mali yılda küresel bazda yaklaşık 9 milyon araç üretimi hedefliyor.

Bu hedef daha önce 9,3 milyon olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda bu ay, daha önce açıklanan 540 bin yerine 470 bin, gelecek ay ise 880 bin yerine 550 bin araç imal edilecek.

Japon firma kasım ayına yönelik mevcut planlamalarını sürdürdüğünü ancak "gidişatın belirsizliğini koruduğunu" bildirdi. Toyota, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar hedeflerini ise koruduğunu açıkladı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın