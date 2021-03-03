Japon milyarder Ay'a gidecek 8 gönüllü arıyor! Geçen sene hayat arkadaşını bulamamıştı

2023 yılında gerçekleşecek Elon Musk'ın Ay'a turizm planı için ilk gidecek turist Yusaku Maezawa olarak açıklanmıştı. Japon milyarder Yusaku Maezawa yaptığı açıklamada SpaceX’in Starship roketiyle planlanan ay gezisine katılmak için halktan sekiz kişiyi seçeceğini duyurdu.

Maezawa tüm yolculuğun bedelini kendi ödeyeceğini duyurdu. Japon girişimci 1998'de Start Today'i kurmuştu ve 2004'te şu anda Japonya'nın en büyüğü olan çevrimiçi moda perakende web sitesi Zozotown'u hayata geçirmiş ve sonrasında servetine servet katmıştı.

BAŞVURULAR 14 MART'TA SONA ERECEK

Turizm için ay yolculuğu 3 gün sürecek. Önce aya uçulacak ardından yörüngede dönülecek ve sonrasında dünyaya geri dönülecek. Maezawa, başvuruların 14 Mart’a kadar süreceğini, mülakatların ise Mayıs ayında tamamlanmasını beklediklerinin altını çizdi.

Başvuru için ülke ismi, e-posta adresi ve bir profil fotoğrafı gerekiyor. Son görüşmede ise tıbbi kontrol gerçekleştirilecek. Maezawa için en önemli kriter destekleyici ve istekli adaylar görmek.

DAHA ÖNCEDEN DE HAYAT ARKADAŞI ARIYORDU

Milyarder geçtiğimiz sene de uzay yolculuğunda kendine hayat arkadaşı arıyordu. Japon milyarder başvuruda bulunacaklardan 20 yaşın üzerinde olmalarını, erkek arkadaşlarının bulunmamasını ve "uzaya ilgi duymalarını" istemişti.

Maezawa yolculuk için başvuru yapan 27 bin 722 kadına teşekkür etmiş, bu kararı kişisel nedenlerle aldığını açıklamış ve vazgeçmişti.

TWİTTER'DA PARA DAĞITACAĞINI DUYURMUŞTU

Yusaku Maezawa sıra dışı medyatik davranışlarıyla biliniyor. 2017'de Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 111 milyon dolar ödeyen Yusaku Maezawa, 2018 sonunda paranın mutluluk getirip getirmeyeceğini görmeleri için Twitter'da 1000 takipçisine toplam 9 milyon dolardan fazla para dağıtacağını açıklamıştı.

Yusaku Maezawa, talihlileri Twitter'daki mesajını retweet'leyen 4 milyondan fazla kişi arasından çekilişle belirleyeceğini duyurmuştu. Maezawa'nın duyurusu en çok RT'lenen tweet olmuş, 1000 takipçiye Ocak 2019'da ödeme yapıldığı bildirilmişti.