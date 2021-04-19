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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Japon firmaların yüzde 35'i borç batağında

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Japon firmaların yüzde 35'i borç batağında

Tokyo merkezli araştırma kurumunun anketine göre, Japonya'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin (SME) yüzde 35'inin borç batağında olduğu saptandı.

Kamu yayıncısı NHK'nin Tokyo Shoko Research kuruluşunun ay başında uyguladığı ankete dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 salgının ekonomik etkisi sürüyor.

8 bin 400 SME'nin cevapladığı anket, işletmelerin yüzde 35'inin karşılayamayacakları borç yükünün altında olduklarını ortaya çıkardı. Anket sonuçlarına göre, sektörel bazda en çok etkilenenler arasında sırayla restoranlar ile gıda ve meşrubat tedarikçileri yer aldı.

Firmaların 3'te 2'sinin tercihli kredi kullanımından faydalandırıldığı ancak Kovid-19'un piyasalara verdiği olumsuz etkiyle kredi geri ödeme süreçlerinin zora girdiği kaydedildi.

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