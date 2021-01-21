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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak
Jandarma Genel Komutanlığına 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) temin edilecektir.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
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