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Ekonomi
Haber Giriş: 21.01.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak
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Jandarma Genel Komutanlığına 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı  (Mesleki  Nitelikli),  265'i  Muhabere,  14’ü  At  Bakıcısı,  13’ü  Bot  Serdümeni,  10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) temin edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, başvurular, 21-31   Ocak   2021   tarihleri   arasında   internet   üzerinden   yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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