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Ekonomi
Haber Giriş: 17.02.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alım ilanı

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Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alım ilanı
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adreslerinde yer alan “2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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