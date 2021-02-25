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Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilanda belirtilen şartlarla (4) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ilan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınınwww.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet adresinde “Kamu Personeli Alım İlanları” bölümünde internet sitelerinde yayımlanacak.
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