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Ekonomi
Haber Giriş: 25.02.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

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Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
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Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilanda belirtilen şartlarla (4) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ilan   metni, www.jandarma.gov.trwww.jsga.edu.tr   ve   Aile,   Çalışma   ve   Sosyal Hizmetler Bakanlığınınwww.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet  adresinde “Kamu  Personeli Alım İlanları” bölümünde internet sitelerinde yayımlanacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

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