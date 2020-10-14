Jak Kamhi, doğup büyüdüğü İstanbul’da toprağa verildi

Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi, işadamı Jak Kamhi, dün doğup büyüdüğü İstanbul’da toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ABD’den Türkiye’ye getirilen Kamhi için Şişhane Büyük Hendek Neve Şalom Sinagogu’nda dini tören düzenlendi. Sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törende konuşan Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva, “En büyük vasfı, doğa üstü, özverili ve cesur ve yurtsever oluşuydu. Ülkemizin yarınlarını, sağlığı ve canı pahasına savunmaktan geri durmayışıydı” dedi.

SINIRLI KATILIM

Eski Başbakan Tansu Çiller, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, iş insanları Faruk Süren, Mehmet Nazif Günal başta olmak sınırlı sayıda davetli katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca temsil etti. Taziyeleri Jak Kamhi’nin oğlu Cefi Kamhi kabul etti. Sinegogdaki törende Jak Kamhi’nin özgeçmişi okunurken, Kıbrıs barış harekâtı sonrası ABD ambargosuna yönelik mücadelesi, Türkiye’nin dışarıda tanıtımına yönelik faaliyetleri, İsrail-Filistin barışı için yaptığı kişisel girişimlerinden söz edildi. Jak Kamhi’nin Türk bayrağına sarılı tabutu duaların ardından Arnavutköy’deki Musevi mezarlığına götürülüp toprağa verildi.