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İzmit Belediyesi'ne ait 30 adet daire satılacaktır
Mülkiyeti İzmit Belediyesi'ne ait olan Yenidoğan Mahallesi'deki bulunan muhammen bedeli 285 bin ila 1 milyon 181 bin 667 TL arasında değişen 30 dairenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı yapılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
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