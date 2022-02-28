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HABERLEREkonomi Haberleri

İzmirli Luna resmen İsviçreli devin oldu

#Landis+Gyr#Luna Elektronik#Gazetehaberleri
İzmirli Luna resmen İsviçreli devin oldu

126 yıldan beri faaliyet gösteren İsviçre’nin önemli sanayi şirketlerinden Landis+Gyr, İzmir merkezli sayaç üreticisi Luna Elektronik’i resmen satın aldı.

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Rekabet Kurulu onayı sonrası hisse devir işlemleri de tamamlandı. Landis+Gyr ile Luna Elektrik Elektronik arasında bir süredir devam eden satış görüşmeleri yakın zaman önce olumlu sonuçlanmıştı. Hisse devri için son onay bekleniyordu. Devir önünde bir engelin bulunmaması üzerine gelen onay sonrası taraflar geçenlerde el sıkıştı. 2020 CİROSU 1.4 MİLYAR DOLAR Landis+Gyr CEO’su Werner Lieberherr “Luna’nın satın alınması Landis+Gyr için benzersiz bir fırsat sunuyor. Bir yandan akıllı ölçümdeki temel kabiliyetlerimizi genişletmemize, bir yandan da İzmir’de yerleşik üretim kabiliyetleriyle maliyet açısından rekabetçi çözümler sunmamızı artırmamıza olanak tanıyor” dedi. Luna Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise “Global Oaklins ağı sayesinde potansiyel stratejik yatırımcılara erişimlerinden de faydalandık” dedi. İsviçreli Landis+Gyr’in 2020 cirosu 1.4 milyar dolar oldu. 30 ülkede 5000 bini aşkın çalışanı bulunan dünya genelinde 3500’den fazla müşterisini hizmet veriyor. 1991 yılında kurulan Luna Elektronik’in ise 1000 kadar çalışanı bulunuyor.

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#Landis+Gyr#Luna Elektronik#Gazetehaberleri

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