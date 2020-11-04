İzmir’in dönüşümü başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birinin bu süreçte başlatılmış olduğunu vurguladı. “Daha önce Elazığ’da, Van’da ne yaptıysak İzmir’imizde de aynı anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz” diyen Kurum şunları söyledi: “Bilhassa 17 binamızın yıkıldığı alan etrafında projelerimizi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde hızlı bir şekilde proje çalışmalarını başlattık. Yerinde gerçekleştiremediğimiz, imkan olmadığı yerlerde ise rezerv alanda yapacağız. Rezerv alanımızı da Bayraklı Şehir Hastanesi’nin hemen yanında belirledik, 1.5 milyon metrekarelik alanda, yaklaşık 3 bin konut hayata geçmesi için çalışmalar başlatılmış durumda.”

1 AY İÇİNDE BAŞLAYACAK

TOKİ’nin hem yerinde hem de rezerv alanda çalışmalara bir ay içinde sahada fiilen başlayacağını dile getiren Murat Kurum, “En geç de bir yıl içinde tamamlamak suretiyle ihale süreçlerini yürütmektedir. Dönüşüm için proje süreçleri devam etmektedir. Hasar tespit durumuna göre de sayıları ve rezerv alanları artıracağız” ifadelerini kullandı.

Hasar tespit durumuna ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, “11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2 bin 698 bağımsız bölüme ulaştık, 730 az hasarlı, 119 da orta hasarlı binamız var. Yıkım çalışmalarını başlattık. Bilhassa acil yıkılacak, ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı bir şekilde yürüteceğiz. İki binada yıkım çalışması tamamlandı” diye konuştu. Kurum, vatandaşların, hasar tespit çalışmalarını ve binaların hasar durumlarını “hasartespit.csb.gov.tr” adresinden öğrenebileceklerini söyledi.

SOKAK SOKAK TESPİT

Mahalle mahalle, sokak sokak gezip ve tespitleri yaptıklarını belirten Bakan Kurum, “Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa hep birlikte kriz merkezimizi oluşturduğumuz koordinasyon çerçevesinde, ilgili tüm bakanlıklarımız, AFAD’ımız, Kızılay’ımız, sivil toplum kuruluşlarımız, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve diğer gelen belediyelerimiz burada destek veriyor. Hep birlikte, tek elden bu süreci yönetmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu. Her mahallede, ilçede irtibat ofislerinin kurulduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, muhtarlarla koordine halinde olduklarını, sürecin şeffaf bir şekilde yönetildiğini dile getirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Arama kurtarma çalışmaları 17 binada başladığını, 13’ünde çalışmalar fiilen tamamlandığını belirten Bakan Kurum, “4 binada çalışma yapıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Önceliğimiz Bayraklı ilçemizde yoğunlaşmak ama diğer alanlarda da çalışmalarımız yapılıyor. Hedefimiz, Bayraklı ilçesinde 2 gün içinde enkaz alanları ve etrafındaki alanlarda hasar tespit çalışmalarını tamamlamak” dedi.

Bakan Kurum şöyle devam etti: “Önceliği buraya vermemizin sebebi, hasarın daha fazla hissedildiğini, binalarda daha fazla hasar oluştuğunu gördük ve buraya yoğunlaştık. İnşallah 2 gün içinde bu enkaz alanları ve etrafından hasar tespit çalışmalarını toparlayacağız.” Kurum, İzmir’de yaklaşık 8 bin personel, 25 arama kurtarma köpeği ve bin 73 araçla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

YARDIMLAR VATANDAŞIN HESABINA YATIYOR

Bakan Kurum, vatandaşlara, muhtarlar aracılığıyla hasar durumuna göre yapılması gerekenlerin bulunduğu bilgilendirme broşürleri dağıttıklarını, valilik, bakanlığın internet sitesinde de hasar durumunda yapılacaklara ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığını söyledi. Yardımlar hakkında bilgi veren Kurum, “Vatandaşlarımıza, taşınma ve kira yardımı olarak 30 bin lira eşya ödemesi, ağır hasarlı binalara 13 bin lira, kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı ödemeleri başlatıldı. Bu ödemeler, esnafımızın, vatandaşımızın hesaplarına yapılmaya başlandı” diye konuştu. Kurum, Seferihisar’daki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, tsunamiden zarar gören 122 esnafa önceki gün kısmi ödemelerin yapıldığını ve bunun tespitler doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

1000 KONTEYNER KURULACAK

Murat Kurum, deprem bölgesine 3 bin 569 çadır sevk edildiğini, bunlardan 2 bin 622’sinin kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Kurulu boş çadır sayımız 943. Yani çadır ihtiyacı, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız çadırlar için muhtarlarımıza başvurabilirler.

Yine geçici barınma ihtiyacını gidermek amacıyla Bayraklı’da Ziraat Bankamıza ait 46 bin metrekarelik alana bin konteyner kuracağız. Bayraklı enkaz alanlarına çok yakın alan. Bu alanda bin konteyner için çalışmalar başlatıldı, 20 gün içinde tamamlayıp İzmirli kardeşlerimize, barınma ihtiyacı olan kardeşlerimize sunacağız.

Birliği, beraberliği, tüm dualarımızı, çalışmalarımızı İzmir’imiz için, kardeşlerimiz için yapmaya devam edeceğiz. Umutlarımız hiçbir zaman tükenmedi. 91 saat sonra Ayda yavrumuzu enkaz altından çıkardık. Yeni Aydalarımızı, yeni Ayşelerimizi, yeni İdillerimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliği dün Elazığ’da, Malatya’da, Van’da nasıl gerçekleştirdiysek burada da İzmir’imizde de aynı şekilde, aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” Misafirhanelerin kapasitesinin 7 bin 600 olduğunu bildiren Kurum, “Şu an sadece 139 vatandaşımız var.

Tekrar yenilemek istiyorum, çadır kentlerde değil, misafirhanelerde, kamu misafirhanelerimizde, yurtlarımızda yeterli kapasitede yer var. Daha sıcak, daha steril, her türlü ihtiyacımızı orada giderebiliyoruz. Dileyen vatandaşlarımız misafirhanelerimizde kalabilirler” ifadelerini kullandı.