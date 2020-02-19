MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİzmir'e tramvay müjdesi
GeriEkonomi İzmir'e tramvay müjdesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

İzmir'e tramvay müjdesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'e tramvay müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İzmir'de Çiğli tramvay hattı için onay verdiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ana Ulaşım Master Planı içinde yer alan Çiğli Tramvay Hattı Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak yaklaşık 11 kilometrelik proje, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasının ardından inşaat ihalesine çıkılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir ve Çiğli için müjdeli haber geldiğini belirterek, "Çiğli tramvayı projemiz Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. Başta Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a ve projeyi bakanlık nezdinde takip eden İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

Projenin ilk etabı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayarak bağlantı köprüsüyle Ataşehir ve Çiğli İstasyonaltı mahallelerini, Çiğli İZBAN İstasyonu’nu ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesini kapsayacak.

İkinci etap ise Ataşehir Mahallesi'nden başlayacak, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Ata Sanayi güzergâhını takip ederek Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde son bulacak.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle