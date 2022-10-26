İzmir’e 600 milyon dolarlık yatırım

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Gayrimenkul sektöründe faaliyet göstren Folkart, İzmir Yeni Kent Merkezi’nde 600 milyon dolarlık yatırım için, ruhsat alarak inşaat faaliyetlerini başlattı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Projenin inşaatı süresince 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak bu heyecanlı yolculuğa, özenle aylardır hazırlanıyoruz” diye konuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamada projeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: “Folkart, kent merkezindeki yeni projesinde, benzeyen örnekler arasında, en büyük yeşil alanlardan birini konumlandıracak. Özel işlevler, anıt ağaçlar, çarpıcı peyzaj ayrıntılarıyla donatılmış bu yeşil alanın toplamı 27 bin metrekare olacak. Bugüne kadar inşa ettiği yenilikçi, estetik, teknolojik ve çevreci yaşam alanları ile öne çıkan Folkart, yeni projesi için inşaat faaliyetini başlattı.”

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TALEP TOPLANACAK

Folkart’ın 50 bin metrekarelik alanda sürdürdüğü bu yeni yatırım hamlesinde, çalışmalar hızla ilerliyor. Mimari çalışmaların son dokunuşları gerçekleştirilen 600 milyon dolarlık yatırımda, kullanılması planlanan özel tanıtım ofisinin inşaatı da başlamış durumda. Örnek dairelerin de yer alacağı tanıtım ofisi tamamlandığında, satış süreci talep toplama aşamasıyla ilerleyecek.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Dev projemiz, İzmir Yeni Kent Merkezi’nde yer alacak. Henüz adını sizlerlepaylaşmadığımız bu mega projenin mimari çalışmalarını sonlandırmak üzereyiz. İnşaat süresince 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. Toplam 600 milyon dolarlık yatırımla, güzel İzmirimize çok yakışır, en üst çizgide bir proje ortaya çıkacak.”

‘MÜŞTERİ KAZANIYOR’

Geçtiğimiz günlerde bitirip, konutları teslim ettikleri Folkart Vega’nın daha önceki projelerinde olduğu gibi, müşterilerine ve tüm yatırımcılara ciddi kazanç sağladığını vurgulayan Mesut Sancak, “Proje alanında yer alacak tanıtım ofisimizin inşaatını başlattık, tamamlanınca talep toplama ile birlikte satışa yönelik ilk adım atılacak. Bu değerli yatırımın, İzmir için uğur getirmesini, projemizin kent siluetinde harika estetik duruşu ile yeni bir güzellik simgesi olmasını diliyorum. Sürprizlerimize hazır olun” ifadelerini kullandı.

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Mesut Sancak

1625 KONUT 70 TİCARİ BİRİM

Mimar Gökhan Altan Altuğ liderliğinde TAGO Mimarlık imzası taşıyan proje, İzmir Yeni Kent Merkezi’nin gözde noktasında yer alıyor. İzmir Körfezi manzaralı, 330 bin metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip proje için şu bilgiler paylaşıldı: “Proje, kulvarında İzmir’in en büyüğü, Türkiye’nin ise en iddialısı olma özelliğini taşıyor. Toplam 1625 konut ve 70 ticari alandan oluşacak proje; özel bir çarşı, örnek yeşil alanlar, farklı işlevdeki yaşam merkezleri, dinlence, eğlence ve kültür noktaları, gastronomi mekanları, spor merkezleri, SPA ve havuzlar ile taçlanacak.”