İzmir’e 4 milyarlık ‘konut’ çıkarması

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BU yılı ‘yatırım yılı’ ilan eden ve önümüzdeki iki yıl boyunca 7 milyar lira değerinde 7 projeye başlayacağını açıklayan Ege Yapı, yatırım serisine İstanbul’dan başladı. Geçtiğimiz günlerde Ispartakule’deki konut projesini satışa sunan şirket şimdi de rotayı İzmir’e kırdı. İzmir’de 4 milyar lira değerinde 3 proje geliştirecek şirketin ilk adresi Urla Kekliktepe oldu. Yeni dönem yatırım planlarını konuşmak için bir araya geldiğimiz Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, İzmir’e güçlü bir giriş yaptıklarını söyledi. Alsancak, Dikili ve Urla’da yer alacak 3 proje için çalışmaların sürdüğünü belirten Kabadayı, önce Urla projesinde satışa başlayacaklarını dile getirdi.

ÖN TALEP TOPLUYOR

80 dönüm üzerinde büyüklükleri 250 ile 450 metrekare arasında değişen 74 villa inşa edeceklerini belirten Kabadayı, “Urla Kekliktepe villaları, özlenen müstakil ev yaşantısına yeni bir örnek oluşturacak. Geniş yeşil alanları ve zengin sosyal donatıları gibi detayların yanında konumu ile dikkat çekecek. Bulunduğu bölge, yüzlerce yıllık ağaçlardan oluşan doğası, üzüm bağları, lavanta tarlaları, doğa ve tarihin kucaklaştığı plajları, festivallere ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması ve gastronomi destinasyonu olması ile öne çıkıyor” diye konuştu. Proje için ön talep toplamaya başladıklarını, ağırlıklı olarak İstanbul’dan olmak üzere yoğun talep geldiğini belirten Kabadayı, projenin 2023 yılı sonunda tamamlanacağını ekledi. İzmir Dikili’deki projenin otel, ticari alan ve villalardan oluşacağını belirten Kabadayı, Alsancak’ta ise tren garının yanında konut ve ticari ünitelerden oluşan bir proje inşa edeceklerini ifade etti. Kabadayı bu 3 proje dışında İzmir’de yeni yatırımlara da sıcak baktıklarını dile getirdi.

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YÜZDE 35’İ SATILDI

İstanbul’da, Ispartakule’de satışına başladıklarını ‘ModernYaka’ projesi hakkında da bilgi veren Kabadayı, “1 milyar 800 milyon lira yatırım değerine sahip projemiz 462 konut ve 53 ticari üniteden oluşacak. İstanbul’un en hızlı gelişen bölgelerinden Ispartakule’de hayata geçecek olan projenin yüzde 35’lik bölümü kısa bir süre içerisinde alıcı buldu. Konutları 30 ay içerisinde teslim edilmesi hedefleniyoruz” şeklinde konuştu. Kabadayı İstanbul’daki diğer yatırımların Beyoğlu, Çekmeköy ve Kasımpaşa’da olacağını dile getirdi. Kabadayı, “Beyoğlu’nda hayata geçirmeyi planladığımız projemiz otel, balkonlu veya bahçeli 125 konut ve 6 ticari üniteden oluşacak. Çekmeköy’deki ikinci yatırımımız olacak projemiz çam ormanlarının arasında 3 katlı bloklardan oluşacak, 121 konut ve 17 ticari üniteyi kapsayacak. Kasımpaşa’da ise tarihi un fabrikasının restorasyonu ile otel, iş yeri ve dükkanlar inşa edilecek” ifadelerini kullandı. Kabadayı, İstanbul ve İzmir’deki toplam 7 projenin dışında kentsel dönüşüm projeleri de planladıklarını, Kağıthane ve Ataşehir bölgelerinde çalıştıklarını söyledi.



‘GAYRİMENKULE TALEP SÜRECEK’

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GEÇEN yıl pandemiye rağmen bir önceki yılın rakamları yakalanarak, ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 492 bin konut satıldığını hatırlatan İnanç Kabadayı, “Bu yıl da konuta ilginin sürmesini bekliyoruz. Her yıl ortalama 700 bin yeni konuta ihtiyaç var. Bunun yanında güvenli liman olarak gayrimenkule yatırımı seçenler ve yabancı yatırımcıların da etkisi söz konusu. Dolayısıyla 2022’de konut satışları geçen yılın gerisinde kalmayacak” dedi. Kabadayı, hem kur, hem de dünyada artan emtia fiyatlarının etkisiyle maliyetlerin arttığını, bunun da konut fiyatlarına yansıdığını sözlerine ekledi.