İzmir’den uzanan sanat köprüsü

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İZMİR ve İstanbul’un kültür sanat hayatına uzun yıllardır katkı sağlayan Arkas ve Elgiz, birbirleri arasındaki diyalog ve ortak konuları doğa olan iki sergi açtı. Arkas Sanat Merkezi ve Elgiz Müzesi’nin koleksiyonlarına karşılıklı olarak evsahipliği yaptığı işbirliği kapsamında, Arkas Koleksiyonu’ndan Doğa, Bahçeler ve Düşler sergisi İstanbul’da Elgiz Müzesi’nde ziyaret ediliyorken, Arkas Sanat Merkezi’nde “Elgiz Koleksiyonu’nda Mitler ve Hayaller” sergisi açıldı. Birbirleri arasındaki diyalog ve ortak konuları doğa olan iki sergi de ücretsiz olarak ziyaret ediliyor. Serginin açılışında proje direktörü Müjde Unustası, Mitler ve Hayaller sergi küratörü Billur Tansel ve Doğa, Bahçeler, Düşler sergi küratörü Jean Luc Maeso’nun moderatörlüğünü yaptığı bir söyleşi de gerçekleştirildi.

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ÖRNEK KOLEKSİYON TAKASI

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Lucien Arkas, sanat sevgisinin çocukluktan geldiğini belirterek, “Arkas Koleksiyonu bugün tablo, halı, cam eserler ve heykellerden oluşan kapsamlı bir boyuta ulaştı” dedi. Doğanın sanatla ilişkisinin kendisini hep büyülediğini söyleyen Arkas, koleksiyonunda önemli yer tutan bu temada açılan serginin doğanın bir parçası olduğumuzu, ancak doğayla iyileşebileceğimizi ve var olabileceğimizi hatırlatmasını temenni ettiğini paylaştı. Can Elgiz ise sanat sevgisinin ailesinden geldiğini mimarlıkla birleşince imkânlar çerçevesinde eser sahibi olmaya başladığını anlattı. Elgiz, şöyle konuştu: “Böyle bir koleksiyon takası yurtdışında yapılagelen bir aktivitedir. Türkiye’de daha önce böyle bir kapsamlı koleksiyon takasının yapıldığını duymadım. Her iki koleksiyonun da bazı sergilere ödünç eserler vermişliği olmuştur ancak böyle komple bir sergi değişiminin farklı mekanlarda sergilendiğini Türkiye’de duymadım.”

31 TEMMUZ’A KADAR

Küratör Billur Tansel’in Elgiz Koleksiyonu seçkisinden oluşturduğu “Mitler ve Hayaller” sergisi farklı kültürlerden gelen sanatçıların ekozofi kavramını nasıl ele aldıkları ve ne tarz önerilerde bulunduklarını araştırmayı hedefliyor. İki farklı bölümden oluşan serginin Mitler adlı birinci bölümünde sanatçıların işaret ettiği kaygı ve hususlara yer verilirken Hayaller adlı ikinci bölümünde ise hayallerdeki dünyaya ulaşabilmek için sanatseverlerle birlikte olası çözümler üzerinde düşünmek amaçlanıyor. 31 Temmuz’a kadar sürecek sergi boyunca seminerler ve sanatçı konuşmalarına ek olarak çocuklar için de çeşitli atölyeler kurgulanıyor. Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen eserlerle Doğa ve İnsan arasındaki ilişkiye mercek tutan “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi ise İstanbul’da Elgiz Müzesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sergide; resim, heykel, dekoratif sanatlar, tekstil sanatı gibi farklı alan ve disiplinlerden eserler yer alıyor.

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ÜÇ YENİ MÜZE AÇILACAK

ARKAS, 10 yıl önce açtığı ilk sanat merkezi olan Arkas Sanat Merkezi’nden sonra Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Sanat Urla’yı açtı. Arkas, İzmir’de Bornova, Göztepe ve Buca’da restorasyonları devam eden üç tarihi yapıyı daha sanat merkezine dönüştürüyor. Bu yılın sonuna doğru Bornova’da Matthey Köşkü olarak bilinen tarihi bir köşk Arkas Halı Koleksiyonu’nun sergileneceği kalıcı bir mekan olacak. Göztepe’de 100 yıllık, özel bir mimarisi olan köşk Arkas Resim Koleksiyonu’ndaki Türk ressamların eserlerini ağırlayacak. Buca’daki Eski İzmir Valisi Rahmi Bey’in adıyla anılan köşkü de İzmir tarihi ile ilgili bir merkez olarak planlıyor.