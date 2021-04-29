İzmir'den dünyaya

CEON Kimya Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir Aliağa’dan dünyanın 80 ülkesine bitki besleme ürünleri ihraç ediyor. CEON Global’ın kurucusu Fevzi Can Orak, “Urlalıyım. Üç kuşaktır tarımla uğraşan bir aileden geliyorum. Çiftçilik bizim ata mesleğimiz. Çocukluğum ve gençliğim boyunca nadas yapmaktan tohum ekmeye, ambarda kürek sallamaktan meyve-sebze toplamaya kadar her türlü işi yaptım. İngiltere’de, Queen’s University’de kimya mühendisliği eğitimi aldığım dönemde fırsat buldukça dünyanın dört bir yanındaki çiftlikleri gezdim, çalıştım, araştırdım. Bu sayede tarımın ciddi bir altyapısı olduğunu gördüm. Oralarda gördüğüm ve uygulanabilir olduğuna inandığım bütün yenilikleri kendi çiftliğimizde uygulamaya gayret ettim. Dedemin tarlada yaşadığı bir kaza sonucu vefat etmesinden dolayı eğitimimi dondurarak İzmir’e dönüp çiftliğin başına geçtim. Bu süreçte kimya konusunda aldığım eğitimler ve deneyimlerimi bitki besleme sektöründe kullanmak üzere CEON Global’i kurdum” diye konuştu.



5 KITADA 80 ÜLKEYE

5 kıtada 80 ülkeye yenilikçi çözümler sunan bir grup şirketi olduklarını kaydeden Orak, tarım sektöründe bitki besleme ürünleri, sağlık sektöründe dezenfektanlar ve sterilizasyon makineleri, gıda sektöründe ise organik ile doğal ürünler ürettiklerini söyledi. Fevzi Can Orak, “Şirketimizin lokomotif hizmeti tarımı çözümün bir parçası yapmak için tutkuyla çalışan kimyagerler, ziraat mühendisleri ve kimya mühendislerinden oluşan bir ekibiz. Sürdürülebilir tarım çözümlerimizle daha güzel bir dünya yaratmak amacıyla tamamen biyolojik bitki besleme ürünleri üretiyoruz. Bilimsel bilgiyle formüle edilmiş ürünlerimizle sağlıklı bitkiler yetişmesini sağlıyor, verimli tarım arazilerini ve topraktaki biyo-çeşitliliği artırıyor, insanların aldığı gıdanın kalitesinin ve güvenliğinin korunmasında rol alıyoruz” dedi.

UZMAN AR-GE EKİBİ

Çiftçilerin daha çok mahsul almak, kaliteli ürün üretmek, verimli bir toprağa sahip olmak ve bunları daha az doğal kaynakla yapmak için inovasyona ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Orak, şöyle devam etti: “Tarımda, inovasyonun yerel ve küresel tarım sisteminin karşılaştığı zorluklara mümkün olan en iyi çözümleri bulmak için tek yol olduğuna inanıyoruz. Uzman AR-GE ekibimiz, çiftçilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni aktif bileşenler, ürün formülasyonları, biyolojik ve kimyasal uygulama teknolojileri keşfediyor ve geliştiriyor. Bu nedenle sahadaki mühendislerimiz ve AR-GE ekibimizle tarladaki çiftçilere yakın bir şekilde çalışarak, onların iç görülerinden faydalanıyoruz. Üniversiteler, araştırma enstitüleri, dernekler ve tarım uzmanlarıyla işbirliği içinde çalışıyoruz.”

SALGINLA BİRLİKTE TARIMIN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının tarımın hem stratejik önemini hem de insanlık için ne derece vazgeçilmez olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Fevzi Can Orak, “Koronavirüs, çiftçiler başta olmak üzere tüm tarım sektörü çalışanlarının hayatımızdaki değerini hepimize gösterdi. Tarımda daha üretken, verimli, sürdürülebilir ve sağlıklı bir gıda üretiminin temini için daha az pestisit kullanımı hem topraklarımızın, hem de sularımızın kirlenmesini engelleyecek. Ancak daha kapsamlı bir çözümün, içinde çiftçi örgütlerinin, ziraat ve gıda mühendisleri ile tabip odalarının, ilgili meslek kuruluşlarının, tarım sendikaları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin bir arada çalışacağı, kolektif nitelik taşıyan bir yaklaşım içinde ele alınması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara