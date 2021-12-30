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İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapıldı

#İzmir#Toplu Ulaşım#Zam
İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla kentte toplu ulaşım araçlarına biniş tarifeleri yeniden düzenlendi. Tam, öğretmen ve 60 yaş biniş ücretleri, ortalama yüzde 35 artırıldı. Öğrenci tarifesinde ise artış yapılmadı.

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İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 36’lık zammın ardından İzmir’de de Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarına biniş tarifeleri yeniden düzenlendi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, 3,46 TL olan tam biniş ücreti, 4,70 TL’ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 90 kuruş, ikinci aktarma ücreti ise 66 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmayacak. 3 TL olan öğretmen ve 60 yaş biniş ücretleri 4,06 TL olarak düzenlendi. Önceki tarifede 1,64 TL olan öğrenci biniş ücretinde ise artış yapılmadı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması sürüyor. Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da devam ediyor.

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’ZORUNLU HALE GELDİ’

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hiçbir hizmette artıştan yana olmadıklarını ancak mevcut ekonomik koşulların, yeni düzenlemeleri zorunlu hale getirdiğini vurguladı. Toplu ulaşımda ücretlerin son 16 aydır aynı şekilde uygulandığına dikkat çeken Başkan Soyer, "Ne yazık ki bu süreçte sadece akaryakıt ve enerji bedellerinde yüzde 60’tan fazla artış yaşandı. ÜFE, TÜFE döviz ve enflasyon rakamlarındaki artışlar; her türlü sarf malzemesinden yedek parçaya, servis ve bakım giderlerinden personel hakedişlerine tüm kalemlerde maliyetleri önemli ölçüde artırdı" dedi.

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’BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ DEVAM EDECEK’

1 Eylül 2020’de yapılan ve 120 Dakika Aktarma Sistemi’ne geçilen son düzenlemede, tam biniş ücretinde 10 kuruş; öğrenci binişlerinde ise 16 kuruş indirim yapıldığını hatırlatan Soyer, "Gelinen tabloda, toplu ulaşım hizmetinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için biniş ücretlerini yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Yine de hemşehrilerimizi düşündük; olması gereken rakamları tercih etmedik. ÜFE ve TÜFE ortalamalarını baz alsak tüm binişlerin en az 5,08 TL olması gerekiyor. Bunu yapmadık. Sadece bu yıl bütçemizin 1 milyar liraya yakın kısmı ile toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarımızın zarar bilançolarını kapattık. Büyükşehir Belediyesi olarak, toplu ulaşımı sübvanse etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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#İzmir#Toplu Ulaşım#Zam

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