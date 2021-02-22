İzmir’de hızlı dönüşüm

30 Ekim 2020’de 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir’de deprem dönüşümü başlıyor. Yerinde ve rezerv alanda ilk etapta hayata geçirilecek 1841 konut ve 208 dükkanın temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, depremde yıkılan ve ağır hasar gören 7 ayrı konut alanında 1.444 konut ve 208 dükkan yapılacak. İlk etapta temeli atılan konutlar içinde 397 adedi ise rezerv alanda yer alacak.

AĞUSTOSTA TESLİM

İzmir’de gazetecilerle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını başlattıklarını söyledi. Bugün dönüşüm hamlesinde ilk adımın atılacağını belirten Kurum, “ İzmir’de yaklaşık 3 bin 500’ü rezerv alanda 1500’ü yerinde 5 bin konut yapılacak. Bugün temeli atılacak 1841 konutta teslimler ağustosta yapılacak. Diğer konutlarda da temel atma mart atına kadar tamamlanacak. Tüm konutların teslimi 1 yılda yapılacak” dedi.

Bugün temeli atılacak konutlar için 800 milyon lira yatırım yapılacağını belirten Kurum, “İzmir’e afet kaynaklı toplam yatırımımız 2.5-3 milyar lira olacak” diye konuştu. Bölgenin genelinde bina yükseklikleri 7-8 kat iken, dönüşüm sonrası bu yükseklikler zemin artı 5 kata düşecek. Bakan Kurum, İzmir’deki tüm dönüşüm projelerinde yatay mimari uygulaması yapılacağına dikkat çekerken, mahalle kültürünü de yaşatacak belirtti.

YENİ KONUT MÜJDESİ

İzmir Şehir Hastanesi arkasında yer alan 3 milyon 750 bin metrekarelik rezerv alanda 3 bin 500 konut için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, rezerv konut sayısının artacağını müjdeledi. Bakan Kurum, “Bu alanda konut sayısı 8 bine çıkacak. Stok konutlarla İzmir’in kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Burası şehrin adeta yeni bir uydu kenti olacak” ifadelerini kullandı.

3 KAT HIZLI İNŞAAT

Bayraklı’da dönüşüm projelerinin şantiye alanını TOKİ yetkilileri ile gezdik. Yetkililer bu alanda diğer inşaat projelerine kıyasla 3 kat hızlı ilerlediğini dile getirdi. 21 metre yüksekliğinde binalar için yerin altına da 21 metre boyunda kazıklar ve beton enjeksiyonu yapıldığını belirten yetkililer balçık nedeniyle zeminden su çıkardıklarını ekledi. Bölge sakinlerinin taleplerini dinlediklerini belirten yetkililer yeni projede eski komşuluk ilişkilerini dikkate aldıklarını, yıkılmadan önce aynı blokta olanlara yine aynı blokta yer verdiklerini belirtti. Yapılan projelerin şehrin dönüşümüne örnek olacağını dile getiren yetkililer proje alanının çevresindeki apartmanlardan da talep geldiğini ekledi.

O BİNA ALANI YEŞİL KALACAK

AFAD Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu bir toplantıya katılan Bakan Kurum, depremde ailesini kaybedenlerden gelen talebi yerine getirdiklerini açıkladı. 38 kişinin hayatını kaybettiği Rızabey Apartmanı’nın yeşil alan olarak kalacağını belirten Kurum, “Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek de bu binadaydı ve burası depremin simge yapısı oldu. Bu nedenle alanı yeşil bırakmaya ve bu bölgede depremde hayatını kaybedenlerin anılacağı bir mekan yapmaya karar verdik” dedi.

42 BİN BİRİM YIKILDI

İzmir genelinde dönüşümde; Karabağlar, Buca, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen ve Narlıdere ilçeleri sınırları içerisinde toplam 8 adet riskli alan bulunuyor. Şu ana kadar 20 bin binada, 50 bin bağımsız birimde riskli yapı tespiti yapıldı. 42 bin bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirildi.