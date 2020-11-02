İzmir’de hasar tespitine başladık
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir Seferihisar merkezli, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama yaptı.
DASK Koordinatörü Erdal Turgut, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdik-lerini ve hasar tespit çalışmalarını başladıklarını söyledi.
Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü: “DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor. Zorunlu deprem sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse Alo DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler.”
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