İzmir’de dijital demokrasi dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir’in en büyük meydanının açılışını yaptı. ‘Bizİzmir’ adı verilen dijital platform, İzmir’de yaşayanların kentteki tüm etkinlikleri takip edebilmelerini, belediyeden haber almalarını, önemli konularda görüş ve önerilerini kolaylıkla paylaşabilmelerini sağlıyor. Platforma bizizmir.com adresinden erişilebiliyor ve dijital platformun uygulamasını indirilebiliyor. Bizİzmir platformunun açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, platformu basına bizzat tanıttı ve sitenin temel işlevlerini anlattı. İzmir’in belediyecilik anlayışıyla Bizİzmir arasındaki ilişkiyi ve şeffaf belediyecilik anlayışını özellikle vurgulayan Tunç Soyer, “En önemli hedefimiz olan şeffaf, katılımcı, demokratik yerel yönetim anlayışımızı dijital platformda da hayata geçirmek ve kenti hep birlikte yönetmek için artık yeni bir zeminimiz var. Bizİzmir ile kentimizde dijital demokrasi dönemi başlıyor. Bu nedenle iletişim çalışmalarımızda Bizİzmir’i ‘kentin dijital meydanı’ olarak tanımladık. Hedefimiz 4.5 milyon İzmirlinin yolunun geçtiği, sesini duyurduğu bir meydan yaratmak” diye konuştu.

DUY, PAYLAŞ, KATIL

Üç ana eylem üzerinde inşa edilen Bizİzmir sitesi, bilgi edinmeyi (duy), İzmirlilerin beraber hareket etmesini (paylaş) ve katılımcılığı (katıl) öne çıkarıyor. İzmir’deki tüm kültür sanat etkinliklerinden Bizİzmir aracılığıyla haberdar olmak, kentte yapılması düşünülen bir yatırımla ilgili görüş belirtmek veya anketlere katılmak mümkün. Bizİzmir sitesine kaydolan İzmirliler, buradaki bilgileri paylaşmakla kalmıyor, aynı çatı altında istek ve önerilerini iletebiliyor, sonuçlarını takip ediyor, ulaşım kartına yükleme yapabiliyor veya nöbetçi eczaneden boş otoparkların yerlerine kadar kentte yaşayanların hayatını kolaylaştıran çok önemli bilgilere ulaşabiliyor.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Bizİzmir platformuna üye olanlar BizPuan uygulamasına da erişiyor. Yaptıkları gönüllü çalışmalardan topladıkları “BizPuan”larla konser, tiyatro gibi etkinliklere ücretsiz gidebildikleri gibi, kurslara katılabiliyor ya da bu puanlarla bağış yapabiliyor. Bizİzmir’in en önemli özelliklerinden biri de şeffaf yönetimi öne çıkarması. Başkanın mal varlığından belediye bütçesine kadar her şey bu platformdan erişime açılıyor.

Bizİzmir sitesi basın toplantısından sonra İzmir’in tarihi saat kulesinin yer aldığı Konak Meydanı’nda da halka tanıtıldı. Soyer tarafından yapılan sunumun ardından platform ilk kullanıcılarıyla tanıştı. Konak Meydanı’ndan Havagazı Fabrikası’ndaki Melisa Pak ve Taylan Göze ile kurulan canlı bağlantıyla öğrencilerin platformla ilgili görüşleri alındı. Özellikle BizPuan uygulamasını beğendiğini söyleyen Pak, “Doldurduğum anketten BizPuan kazandım. Puanları biriktirip istediğim etkinliğe gidebileceğim. Gönüllü çalışmalara katılmak da artık çok kolay” dedi. Kültürpark Üretici Pazarı’nda satış yapan çiftçi Esra Tuğcu ise Bizİzmir sayesinde hal fiyatlarına her yerden ulaşabildiğini, İzmir Buluşmaları gibi tarımla ilgili tartışmalara da İzmir’e gelmeden katılabildiğini söyledi.

İZMİRLİLER BİZİZMİR’LE NELER YAPIYOR?

-Kentteki otoparklarda park yeri olup olmadığını görüyor.

-İzmirim kartının bakiyesini görüyor, kartına para yüklüyor.

-BizPuan toplanıp, puanlarla konser veya kurslara ücretsiz gidiyor ya da bir sosyal kampanyaya bağışlıyor.

-Nöbetçi eczaneler, kameralar aracılığıyla yol durumunu görüyor.

-Toplanma alanları listesine ulaşıyor.

-Sebze ve meyve halindeki fiyatları görüyor.

-Ulaşım araçlarının tarifelerine ulaşıyor.

-Kentteki bisiklet istasyonları ve boştaki bisiklet sayısını öğreniyor.

-Su kesintisi, arıza gibi konulardaki duyurulara ulaşıyor.

-Anketlere katılıp, fikirlerini söylüyor.