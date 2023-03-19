İzmir’de binlerce konut teslim edildi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İzmir böyle dönüştü sıra 11 ilde

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen illerde, yeni konut ve işyerlerinin yapımı için 1 yıllık süre hedeflediklerini açıkladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren bakanlık yetkilileri, İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 365 gün içinde yapılan çalışmaları paylaştı. Buna göre, İzmir’de afetzede vatandaşlara toplam 5 bin 61 konut inşa edildi. İlk konutların teslimi geçen yıl gerçekleşirken, bugüne kadar 1.400’ü yerinde olmak üzere 4 bin 602 konutun yapımı tamamlanarak teslim edildi. 459 konutun yapımında ise sona gelindi ve mayıs ayına kadar tamamının teslim edileceği duyuruldu.

Haberin Devamı

1.8 MİLYAR TL DESTEK

İzmir’de deprem ardından Bayraklı merkezde proje alanlarında yer alan 1.404 konut ve 289 işyerinin tamamı hak sahiplerine teslim edildi. Rezerv alanda ihale edilen 3 bin 657 konut ve 68 işyerinden; 841’i konut 8 işyeri hak sahiplerine teslim edilirken; 2 bin 357 konut ve 35 işyerinin abonelik ve iskan işlemlerinin devam ettiği açıklandı. 459 konut ve 25 işyerinin ise inşaat faaliyetleri devam ediyor. Sosyal donatı kapsamında anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaatları sürüyor.

Ayrıca rezerv alanda genel altyapı işi kapsamında; 19 bin 573 metre yol, 14 bin 774 metre yağmur suyu hattı, 16 bin 086 metre atık su hattı, 24 bin 997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu, 3 adet terfi merkezi inşaatı tamamlandığı açıklandı. İzmir’de kira yardımından kamulaştırmaya ve yapıma kadar 1.8 milyar liralık destekte bulunulduğu belirtildi.

Haberin Devamı

12 BİN 400 KONUT 25 BİN ARSA

Afet konutlarının yanında şehirde sosyal konut projeleri de yapıldığı belirtilirken şu bilgiler paylaşıldı: “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında İzmir’de toplam 12 bin 400 konut inşa ediyoruz. 25 bin konutluk arsa da İzmirlilerin hizmetine sunuldu. “İlk İş Yerim” kapsamında İzmir Kemalpaşa’da 40, Aliağa’da 500 ve Torbalı’da 70 olmak üzere toplam 610 dükkânı esnafın hizmetine sunuyoruz. TOKİ ile hayata geçirilen bir diğer önemli projemiz de Millet Bahçeleri. İzmir’de toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesi bulunuyor. Bergama Millet Bahçesi’nin yapımına devam ediliyor. Seferihisar, Kiraz ve Konak millet bahçelerinin projelendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bayraklı’da 360 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin de projesi hazır hale getirildi ve ilk fidanlarla buluşturulacak.”

Haberin Devamı

AFET BÖLGELERİNDE NELER YAPILDI

Bakanlık yetkilileri son yıllarda meydana gelen afetler sonrasında yapılan çalışmalar için şu bilgileri paylaştı: “2020 yılı ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya’da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi ve afetin etkileri ortadan kaldırıldı. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya’da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı.

Haberin Devamı

23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Sel felaketi yaşayan Giresun’da 730 konut inşası tamamlandı, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da 1265, Rize’de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim sürecine başlanıldı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi.” Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, işyeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

‘20 BİN KONUTUN TEMELİNİ ATACAĞIZ’

Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. 11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini başlattıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanı’mızın teşrifiyle 11 ilimizde eşzamanlı atacağız” dedi.

Bir yıl içerisinde toplamda 653 bini aşkın konutun yapımını TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce yürüteceklerini ifade eden Kurum, yeni konutları yaparken sahada biliminsanları, akademisyenlerle çalışacaklarını belirtti. En doğru ve sağlam zeminde konutların inşasını gerçekleştirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Kurum, okulu, camisi, yeşil alanı ve sosyal alanlarıyla, şehrin içerisindeki demografik ve kültürel yapıyı koruyacak, şehrin dokusunu yeniden ayağa kaldıracak anlayış ile çalışma yaptıklarını söyledi. Kurum, “Malatya’da, Elazığ’da, İzmir’de, Antalya’da, Muğla’da olduğu gibi yine bu deprem afetinde de 11 ilimizde bütün vatandaşlarımızı konutlarına yerleştireceğiz. 1 yıl içinde kalıcı konut teslimlerine başlayacağız” dedi.