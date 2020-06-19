İzmir'de 2 yıl ödemesiz ev fırsatı

Emlak Konut GYO güvencesiyle, Teknik Yapı-Halk GYO ortaklığında hayata geçen Evora İzmir projesi de konutta kampanya seferberliğine dahil oldu. Projeden ev alanlara yüzde 10 indirim yapılacak.Yüzde 5 peşinat ödeyen vatandaş dairenin taksit ödemeleri üçüncü yıldan itibaren başlayacak. Taksit ödemelerinde 180 aya varan vade ve cazip vade oranları sunulurken yüzde 15’lik kısmı ise 24.’üncü ayda ara ödeme olarak yapılacak.

HEM YAŞAM HEM YATIRIM

Tasarımı ve cazip kampanyasıyla birlikte ön plana çıkan Evora İzmir projesi, ticari ve sosyal amaçlara cevap verebilen bir proje olarak dikkat çekiyor. İzmirliler’in Alsancak’a gelmesi için iki önemli sebep olduğunu söyleyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım “Evora İzmir, Alsancak’ı doya doya yaşamayı vadediyor. Bununla birlikte çok önemli bir kampanyaya ev sahipliği yaparak, hem yaşam hem da yatırım fırsatı sunuyor” dedi. Türkiye’nin tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Umut Durbakayım, “Pandemi süreciyle ön plana çıkan geniş daire konsepti Evora İzmir’de de kendini gösterecek. Proje kapsamındaki büyük daire sayısı, projenin yüzde 40 civarında olacak. Çok amaçlı bir proje olarak tasarlanan projede huzurlu yaşam alanları, yoğun iş temposunun yaşanacağı alanlardan ayrıştırıldı. Bu kapsamda giriş çıkışları tamamen bağımsız olarak tasarlanan ve 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan bloklar, projedeki otel, kültür ve sanat yerleşkesinin hemen yanı başında yer alacak” açıklamasıyla Evora İzmir’in yeni normale uygun bir proje olduğunun altını çizdi.

HİZMETE DEVAM

Tüm dünya olarak önemli bir sınav verdiğimiz bir dönem geride bırakılırken, ekonomi yönetiminin zamanında aldığı tedbirlerle, normalleşme sürecinde emin adımlarla ilerlendiğini ifade eden Halk GYO Genel Müdür Vekili Erdal Bekin, şunları ifade etti: “Evora İzmir projemiz ile de “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasının parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir’e daha fazla değer katacağına inandığımız projemizi halkımızın beğenisine sunarken, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

PROJEDE NELER VAR?

* Evora İzmir projesi, yaklaşık 47 bin metrekare alan üzerinde 210 bin metrekarelik inşaat alanına sahip karma bir konseptten meydana geliyor.

* Proje 121 odalı otel, 500 kişilik tiyatro ve performans salonu, 485 kişilik çok amaçlı konferans salonu, sanat galerisi, 1.407 adet kapalı otopark, cami ve ticari üniteleri de kapsayan toplam 1063 adet bağımsız bölümden oluşuyor.

* Projenin en büyük özelliklerinden biri de toplamda 18 bin 800 metrekare büyüklüğünde yeşil alanlarının 3 ayrı noktadan proje ile iç içe yer alıyor olması. Sosyal donatı alanlarına ek olarak ayrıca çocukların rahatlıkla oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği, yürüyüş parkurları, dinlenme platformları, açık havuz, sosyal tesisler yer alıyor.

* Projedeki daire tipleri 510 adet 1+1, 174 adet 2+1, 250 adet 3+1, 74 adet 4+1 ve 14 adet 5+1 konut ve home ofisten meydana geliyor.