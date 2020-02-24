İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı! E-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!

E-Devlet üzerinden yayımlanacak olan TOKİ İzmir kura sonuçları için TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. TOKİ'nin resmi internet sayfalarından yapılan açıklamalara göre kura sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuru sonrasında E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İşte, TOKİ İzmir kura çekilişi canlı yayını hakkında bazı bilgiler

İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen "Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde ilk kura İzmir'de çekildi.



İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Karabağlar'da yapılması planlanan 750 konut için kura çekimi yapıldı.



Projeye, 30 bin 187 kişi başvurdu.



Noter huzurda gerçekleştirilen kura çekimine katılan aileler heyecan yaşadı, ismi çıkanların mutlulukları gözlerine yansıdı.

Çalışma kapsamında hak sahipleri için 2+1 ve 3+1 olmak üzere 750 konut yapılacak.



"HEYECANDAN BÜTÜN GECE UYUMADIM"

Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevinçli bir gün yaşadığını söyledi.



Daha önce de toplu konut için kura çekimine katıldığını anlatan Begeç, "O zaman nasip olmamıştı ancak bugün ismimi görünce inanamadım. Heyecandan bütün gece uyumadım. Allah'ıma, 'Ağlayıp da sevinç gözyaşını bana da nasip et' diye dua ettim. Allah devletimizden bir kere değil bin kere razı olsun. Lise 3'e giden bir kızım var. Onun adına da çok sevindim. Ben 55 yaşındayım, hep kiradayım." diye konuştu.



Kadriye Baruthan da çok mutlu olduğunu, evini hasta oğluna bırakmak istediğini dile getirdi.



SEVİNÇTEN ŞAPKASINI FIRLATTI



Necla Tırakçı ise 44 yıldır kirada oturduklarını, şimdi ise kendi evine geçme şansını yakaladığını belirtti.



İbrahim Yılmaz, projeyi başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



Kirada oturmanın zorluğuna işaret eden Yılmaz, "O kadar mutluyum ki anlatamam. Allah nasip ederse ilk defa bir evim olacak. Bizim oralarda şapka sevinçten çıkar. Çok sevindiğim için şapkamı fırlattım. Allah ihtiyacı olan herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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TOKİ'DEN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

TOKİ kura çekilişi için sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın talebine yönelik resmi hesaptan yanıt gecikmedi. TOKİ kura çekilişi için canlı yayın talebine, "Kura çekilişlerine yönelik detaylı bilgilendirme web sayfamız //toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir." yanıtı verildi.