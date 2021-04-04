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HaberlerEkonomi Haberleriİzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 04.04.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak

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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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