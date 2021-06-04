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İzmir Büyükşehir Belediyesi 21 adet meskeni satışa sundu
Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 21 adet mesken 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarılıyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü'nden 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
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