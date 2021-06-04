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Ekonomi
Haber Giriş: 04.06.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

İzmir Büyükşehir Belediyesi 21 adet meskeni satışa sundu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi 21 adet meskeni satışa sundu

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 21 adet mesken 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarılıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü'nden 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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