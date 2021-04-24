İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre posta ve mail yolu ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ





Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara