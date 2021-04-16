MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Şırnak, Erzincan, Kırıkkale, Malatya ve Mardin'de arsa satışa sunulacaktır
GeriEkonomi İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Şırnak, Erzincan, Kırıkkale, Malatya ve Mardin'de arsa satışa sunulacaktır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 16.04.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Şırnak, Erzincan, Kırıkkale, Malatya ve Mardin'de arsa satışa sunulacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Şırnak, Erzincan, Kırıkkale, Malatya ve Mardin'de arsa satışa sunulacaktır

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ, İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Şırnak, Erzincan, Kırıkkale, Malatya ve Mardin'de 26 adet arsanın Açık Artırma Usulü ile satışını yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre arsaların ihalesi 20 Nisan Salı günü saat 11.00’de yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi