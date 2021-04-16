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İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Şırnak, Erzincan, Kırıkkale, Malatya ve Mardin'de arsa satışa sunulacaktır
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ, İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Şırnak, Erzincan, Kırıkkale, Malatya ve Mardin'de 26 adet arsanın Açık Artırma Usulü ile satışını yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre arsaların ihalesi 20 Nisan Salı günü saat 11.00’de yapılacak.
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