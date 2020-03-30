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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 17:56,Son Güncelleme:/

İzin belgesi olan THY yolcuları biletlerini internetten de alabilecek

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İzin belgesi olan THY yolcuları biletlerini internetten de alabilecek
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat izin belgeli yolcuların biletlerini internet ile mobil sistemleri, çağrı merkezi, acentelerle uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerinden satın alabileceğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler." ifadelerini kullandı.      

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